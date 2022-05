Adeyemi-Transfer: Millionen für Regionalligist Unterhaching

Der Wechsel von Karim Adeyemi von RB Salzburg zu Borussia Dortmund lohnt sich in erheblichem Maße auch für die SpVgg Unterhaching.

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg zu Borussia Dortmund lohnt sich in erheblichem Maße auch für die SpVgg Unterhaching. Der Regionalligist ist an der Ablösesumme sowie möglichen Bonuszahlungen beteiligt. Der Anteil liegt angeblich bei 22 Prozent. Bei einem Sockelbetrag von 30 Millionen Euro, den Dortmund an Salzburg zahlt, wären dies 6,6 Millionen Euro für den ehemaligen Bundesligisten.