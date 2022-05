Franz Beckenbauer: Eine Trainerkarriere beim DFB und FC Bayern mit Höhen und Tiefen

Franz Beckenbauer führte Deutschland zum WM-Titel und Bayern zur Meisterschaft. SPORT1 erinnert an den „Kaiser“, der nie Trainer sein wollte.

„Den Trainerberuf möchte ich nicht ergreifen“, hat er mal gesagt. In ganz jungen Jahren war das, als er noch nicht der „Kaiser“ und das Fernsehbild noch schwarz-weiß war.

Aber wie so oft im Leben des Franz Beckenbauers kam es dann doch anders als gedacht und keineswegs schlechter. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Darauf angelegt hat er es in keinem Fall, er hatte eigentlich anderes vor, konnte aber immer schon schlecht „Nein“ sagen.

Nach Jupp Derwalls erzwungenem Rücktritt in Folge der enttäuschenden EM 1984 wurde er auf medialen Druck hin „Teamchef“ der deutschen Nationalmannschaft, ohne jegliche Trainerpraxis.

Kaiser führt DFB-Team in zwei WM-Endspiele und zum WM-Titel

Der Bund Deutscher Fußball-Lehrer schlug Alarm, weshalb ihm mit Horst Köppel offiziell ein lizenzierter Trainer vorgesetzt wurde, in der Praxis war er nur stiller Ratgeber.

Das Ende ist bekannt, er brachte Deutschland in zwei WM-Endspiele: 1986 verlor er noch gegen die Argentinier, 1990 schlug er sie. So wurde er zur Lichtgestalt.

Aus zwei Wettbewerben ausgeschieden, blieb nur noch die Meisterschaft. Sie sahen sich in den eigenen Reihen um und nahmen den Vize-Präsidenten.

Beckenbauer führt Bayern zur Meisterschaft

Die Spieler aber standen stramm vor seiner natürlichen Autorität und der „Kaiser“ führte den FC Bayern vom 4. Platz auf den an der Sonne. So trat er am 7. Mai 1994 als Meistertrainer ab.