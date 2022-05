NHL-Playoffs: Leon Draisaitl zieht bei Oilers-Niederlage mit Wayne Gretzky gleich

Leon Draisaitl gelingt in den NHL-Playoffs für die Edmonton Oilers etwas Historisches. Dennoch kann der Deutsche die Niederlage nicht abwenden.

Der Deutsche hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher der NHL eingetragen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Er ist der erste Spieler der Edmonton Oilers, dem es seit NHL-GOAT Wayne Gretzky gelingt, ein Tor in einem Playoff-Spiel sowohl in Über- als auch in Unterzahl zu erzielen.