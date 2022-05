NBA: Doncic und Mavs kommen unter die Räder! Playoff-Aus droht

Die Dallas Mavericks und Philadelphia 76ers stehen vor dem Aus in den NBA-Playoffs. Beide Teams kassieren in der Nacht zu Mittwoch krachende Niederlagen.

In der Nacht zu Mittwoch verlor das Team um Superstar Luka Doncic (28 Punkte) deutlich mit 80:110 bei den Phoenix Suns. In der Best-of-Seven-Serie führt das Team aus Arizona nun mit 3:2, sodass Dallas die nächsten beiden Begegnungen gewinnen muss, um in die Conference Finals einzuziehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Gewinnen die Suns bereits Spiel 6, ist die Serie vorbei. Dann spielen sie zum zweiten Mal in Folge um den Titel in der Western-Conference. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Suns legen Mavs-Offensive lahm

In der Folge schaukelten die Suns um Trainer Monty Williams, der am Dienstag zum Coach of the Year gewählt wurde, den Sieg nach Hause und haben nun zwei Matchbälle, um die Serie zu beenden.