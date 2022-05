FC Bayern: Toni Kroos mit Klartext zum Ibiza-Trip

Doch der eigentliche Aufreger folgte danach: Direkt nach der Niederlage brach die gesammelte Mannschaft zu einem Zwei-Tages-Trip nach Ibiza auf. Das war zwar vorab mit den Klubbossen abgesprochen, kam in der Fußballwelt aber überhaupt nicht gut an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kritik von Magath und Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schimpfte: „Das passt gar nicht, vor allem nach so einem Spiel.“ Und auch Magath stellte bei Bild klar: „Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn.“