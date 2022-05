NBA: Kleber und Mavs vor dem Aus

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber droht mit den Dallas Mavericks das Aus in den NBA-Play-offs. Die Texaner verloren das fünfte Viertelfinal-Duell bei den favorisierten Phoenix Suns deutlich mit 80:110 und gerieten in der Serie „best of seven“ mit 2:3 in Rückstand. Vier Siege sind für den Einzug in die Conference Finals erforderlich, das sechste Spiel findet in der Nacht zu Freitag in Dallas statt.