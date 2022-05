Bundesliga: Neuzugang Karim Adeyemi will mit dem BVB die deutsche Meisterschaft gewinnen

Haaland-Paukenschlag und Adeyemi-Coup: So lief der Transfer-Tag des BVB

Neuzugang Karim Adeyemi hat Respekt vor seiner Aufgabe bei Borussia Dortmund. Dennoch will der Noch-Salzburger mit dem BVB die deutsche Meisterschaft gewinnen.

„Die Bundesliga ist natürlich noch einmal was ganz anderes. Ich freue mich auf die Challenges“, sagte der deutsche Fußball-Nationalstürmer nach seiner Vertragsunterzeichnung: „Der BVB will auf jeden Fall angreifen.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Adeyemi will natürlich mit dem BVB um die Meisterschaft spielen: „Jedes Jahr waren sie knapp dran, den Titel zu gewinnen.“ (SERVICE: Wer alles beim Adeyemi-Deal mitverdient)

BVB-Neuzugang gibt deutsche Meisterschaft als Ziel aus

Viel Anlaufzeit brauche er vermutlich nicht. „Ich kann mich schnell an Sachen gewöhnen“, so Adeyemi: „Ich freue mich immer, was anderes zu erleben. Ich freue mich natürlich auf die Mannschaft, aber auch auf meine neue Wohnung.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)