Manchester City wird für Erling Haaland ein heikles Abenteuer - Kommentar von Pit Gottschalk

Haaland-Paukenschlag und Adeyemi-Coup: So lief der Transfer-Tag des BVB

Der Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City ist in trockenen Tüchern. Bei City muss der Modellathlet jetzt jedoch liefern. Ein Kommentar von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Auf Haaland wartet ein heikles Abenteuer. Wer 150 Mio. Euro im Gesamtpaket (Ablöse plus Provision) und ein unverschämt hohes Gehalt kostet, darf in der Premier League keine Wohlfühloase erwarten. Jedes Tor und noch mehr jedes nicht geschossene Tor löst derbe Diskussionen aus, Woche für Woche.

Die Ablöse bedeutet Druck

Dort wird sich niemand wie in Dortmund hinstellen und um Verständnis werben. Er ist der Lachs in einem Fluss voller Piranhas: Jeder will ein Stückchen abbeißen. Medien, Mitspieler, Manager. Ist Haaland mit 21 Jahren stabil genug für die härteste Fußball-Liga der Welt? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)