NFL: Tom Brady wird TV-Experte bei Fox Sports und sahnt ab - nach Karriereende

Der 44-Jährige zeigte sich ebenfalls begeistert über seine kommende Aufgabe, fügte aber an, er hätte als Spieler noch „unerledigte Arbeit“ vor sich. Wann genau TB12 seinen Job als TV-Experte aufnehmen wird, ist aktuell noch unklar.

Brady freut sich auf TV-Job

Brady hatte nach Ablauf der vergangenen Saison seinen Rücktritt angekündigt, diesen wenige Wochen später aber widerrufen. In der kommenden Spielzeit will er mit den Buccaneers erneut um den Super Bowl kämpfen.

Mit seiner Unterschrift bei Fox Sports hat der Quarterback zugleich offenbar den höchstdotierten Vertrag in der Geschichte des Sportfernsehens unterzeichnet. So berichtet die New York Post von einem Zehnjahresvertrag über 375 Millionen US-Dollar. Jährlich würde der Spielmacher damit 37,5 Millionen absahnen. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)