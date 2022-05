BVB: Haaland-Wechsel zu Manchester City fix - nur 40 Millionen Euro für Dortmund?

Gemäß den Statuten eines börsennotierten Vereins setzten die Borussen ihre Aktionäre bereits in Form einer Ad-Hoc-Mitteilung über den Wechsel in Kenntnis.

Der BVB erwarte für das Geschäftsjahr 2022/2023 „einen positiven Effekt auf die Ergebniskennzahlen in einer Größenordnung von rund 35 bis 40 Millionen Euro“, heißt es in der Meldung vom Dienstagnachmittag.

Warum nur 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse für Haaland?

Doch weshalb nur 35 bis 40 Millionen? Haaland kostet City per Ausstiegsklausel bekanntlich 75 Millionen Euro. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Die Antwort ist einfach: Nach SPORT1 -Informationen steht Haaland noch mit 20 Millionen Euro Restbuchwert in den Büchern des Börsenklubs. Der damalige Transfer von Salzburg zum BVB wird über vier Jahre abgeschrieben.

Zudem gehen rund zehn Millionen Euro an den mittlerweile verstorbenen Mino Raiola sowie einiges an Steuern und Weiterverkaufsbeteiligung an die Ex-Klubs des Stürmers. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)