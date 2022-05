FIFA 22: Dominanz pur! Deutsche Teams glänzen in der Klub-WM

Die deutschen FIFA-Teams haben auf internationalem Parkett einmal mehr ihre Klasse zur Schau gestellt. Nach dem Ende der vierten Woche der Online-Qualifier zur Klub-WM stehen die Teilnehmer der Playoffs fest. Insgesamt sechs der acht möglichen Spots in der Zone „Ost & Zentraleuropa“ gingen an die hiesigen Vertreter. Dazu gesellt sich noch die Schweizer Organisation NEO, die ein rein-deutsches Roster aufbietet. Nur die Italiener von Reply Totem Esports durchbrachen die Dominanz.

FIFA 22: Deutsche Klubs brillieren in den Online-Qualifiern des FeCWC

Mit Ausnahme von NEO, die wegen ihrer konstanten Performance in Conference zwei nicht von den beiden ersten Plätzen des Consistency Rankings verdrängt werden konnten, galt es noch einmal alles zu geben. Das Leipziger Erfolgs-Duo Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin und Anders „RBLZ_Anders“ Vejrgang marschierte zum Wochensieg. Finalgegner Schalke 04 sicherte sich Spot Nummer drei. Aufgrund dieser Konstellation genügte dem VfL Wolfsburg der vierte Rang in der Gesamtwertung.

In der anderen Conference beherzigten vor allem die Jungs von IQONIC die Vorgabe. Das Roster um Joe „JH7″ Hellmann und Nicolas „Nisi“ Muntwyler machte durch den Erfolg in Woche vier das kleine FIFA-Wunder perfekt. Die beiden waren erst durch den Triumph in der Pre-Qualification über DFB-ePokal-Gewinner St. Pauli in die Online-Qualifier vorgerückt, nur um sich dann von Division drei bis in Division eins zu hochspielen. Die Leistung am finalen Spieltag garantiert nun sogar die Playoffs.