Finale der Conference League 2023 in Prag

Das Finale der Conference League findet in der kommenden Saison in Prag statt. Dies entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) auf seiner Sitzung am Dienstag. Termin wird der 7. Juni 2023 sein, die Heimspielstätte von Slavia Prag hat eine Kapazität von knapp 20.000 Zuschauern. Den Sieger der Premierenveranstaltung der Conference League spielen die AS Rom und Feyenoord Rotterdam am 25. Mai in Tirana aus.