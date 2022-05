Giro: Kämna triumphiert auf dem Ätna

Nach den ersten drei Tagen der Rundfahrt in Ungarn und dem Transfer am Montag auf die Mittelmeerinsel erwartete die Fahrer eine lange Anfahrt von Avola zum Ätna und ein 22 Kilometer langer Schlussanstieg, auf dem sich auch die Favoriten auf den Gesamtsieg erstmals beweisen mussten. Kämnas Teamkollege Emanuel Buchmann zeigte dabei ebenfalls eine gute Leistung.

Die fünfte Etappe von Catania, der zweitgrößten Stadt auf Sizilien, in die Hafenstadt Messina könnte wieder den Sprintern um ihren König Mark Cavendish gehören, wenn sie den Anstieg der zweiten Kategorie zum Portella Mandrazzi überstehen. Am Donnerstag geht es dann aufs italienische Festland, der Giro endet am nach 3410 km am 29. Mai.