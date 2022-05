Eishockey-WM: Dominik Kahun nach Aus "sehr enttäuscht"

Im Interview mit sportsillustrated.de sagte der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018: „Nach dem Saisonende in Bern war mein voller Fokus auf die WM gerichtet. Ich habe so viel dafür getan, dass ich mich überragend gefühlt habe. Aber dann kam es leider so. Das ist umso schwerer zu verkraften.“ (DATEN: Liveticker zur Eishockey-WM)

Kahun (26), der in der NHL bei vier verschiedenen Teams auf dem Eis stand und mittlerweile beim SC Bern in der Schweiz unter Vertrag steht, hatte noch bei der Generalprobe gegen Österreich (3:1) am Sonntag in Schwenningen für die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gespielt.