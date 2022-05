Champions League - Revolution: UEFA kippt Wild-Cards für Topklubs

Beim Meeting in Wien nimmt das UEFA-Exekutivkomitee weitreichende Änderungen an ihrem ursprünglich geplanten Format vor und kommt damit ihren Kritikern entgegen.

Das ist das Ergebnis der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Dienstag in Wien. Das oberste Entscheidungsgremium des Verbandes reagierte damit auf die Kritik aus den Klubs, die die ursprüngliche Anzahl von zehn Vorrundenspielen als zu viel kritisiert hatten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Auch die nun endgültige Fassung der Reform sieht vor, dass die fünftplatzierte Nation in der UEFA-Koeffizienten-Wertung einen zusätzlichen Platz bekommt, außerdem kann sich ein weiterer Verein über den Champions-Weg für die Vorrunde qualifizieren.

UEFA kippt Entscheidung pro Groß-Klubs

Stattdessen gehen die beiden Plätze an die beiden Verbände, die in der abgelaufenen Saison den besten Wert in der Koeffizienten-Wertung erreicht haben. Dafür werden die erreichten Punkte durch die Anzahl der Teilnehmer der jeweiligen Verbände geteilt.