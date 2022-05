Eishockey, DEL: Tyler Gaudet wechselt von Grizzlys Wolfsburg zu Adler Mannheim

Der 29 Jahre alte Kanadier unterzeichnete einen Zweijahresvertrag, wie der Verein am Dienstag mitteilte. (Eishockey-WM: Alle deutschen WM-Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Für die Grizzlys sammelte Gaudet in der abgelaufenen Saison in 33 Hauptrunden- und acht Play-off-Spielen 34 Scorerpunkte und hatte damit einen entscheidenden Anteil am Halbfinaleinzug des Klubs.