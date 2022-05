Rooney gegen Vardy: Gericht verhandelt Ehefrauen-Schlammschlacht

Vardy vs. Rooney! Spielerfrauen-Krieg geht in die nächste Runde

Ehefrauen vor Gericht: Am Dienstag hat in London der mit Spannung erwartete Prozess um eine Verleumdungsklage von Rebekah Vardy gegen Coleen Rooney begonnen.

Am Royal Court of Justice sind bis zu sieben Verhandlungstage anberaumt. Die lokale Presse berichtet unter dem Titel "Wagatha Christie" - ein Spitzname für Coleen Rooney, einer der bekanntesten Vertreterinnen der WAGs ("Wifes and Girlfriends"), in Anlehnung an die weltberühmte Krimi-Autorin Agatha Christie.