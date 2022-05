Formel 1: Strecke sei "komplette Katastrophe" & "in Sch**** verwandelt" - vernichtendes Urteil der Fahrer zu Miami-GP

Die F1-Strecke in Miami wird bei ihrem Debüt von den Fahrer stark kritisiert. Zeitgleich haben sie Verbesserungsvorschläge für das kommende Jahr.

So denkt das Gros der Formel-1-Fahrer über den Kurs in Miami. Beim Debüt am vergangenen Wochenende musste die Strecke sowohl vor als auch nach dem Rennen viel Kritik einstecken. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)