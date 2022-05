Tennis: Olympiasiegerin Bencic startet in Bad Homburg

Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz gibt sich beim WTA-Turnier in Bad Homburg die Ehre.

Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz wird beim WTA-Turnier in Bad Homburg (18. bis 25. Juni) an den Start gehen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. (NEWS: Alles zum Tennis)