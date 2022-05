LoL MSI 2022: Diese 3 Mid-Laner könnten den Unterschied machen

MSI: Faker als Aushängeschild

Allen voran ist das Lee Sang-Hyeok, im LoL-eSport besser bekannt als „Faker“. Der südkoreanische Superstar ist in absoluter Ausnahmeform und führt mit seinen Calls die Organisation T1 an. Kein anderes Team performt derzeit so herausragend wie T1 – ihren LCK-Split-Auftritt haben sie mit 18:0 beendet und auch in den Playoffs marschierten sie ohne Niederlage bis zum MSI. Sie sind der Titelfavorit, doch sollte die Rechnung nicht ohne weitere Organisationen gemacht werden.