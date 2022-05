Eishockey WM: Deutsches Team mit "einigen Baustellen" - Bundestrainer Söderholm trotzdem zuversichtlich

Das DEB-Team hat die WM-Generalprobe nur mit Mühe bestanden. Bundestrainer Toni Söderholm blickt nach dem 3:1-Sieg gegen Österreich aber sehr zuversichtlich in Richtung WM-Auftakt in seiner Heimat Finnland.

Deshalb sei es wichtig, „einen guten Start ins Turnier hinzulegen. Das erste Spiel wird maßgeblich entscheidend für die Gruppenphase“, sagte NHL-Verteidiger Moritz Seider und gab schon einmal einen ersten Warnschuss an die Konkurrenz ab: „Wenn wir einmal in den Rhythmus kommen, dann sind wir schwer zu stoppen. Da müssen wir Momentum mitnehmen und dann ist viel möglich.“ (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Seider sieht vor Eishockey-WM noch Luft nach oben

Diesen Rhythmus zu finden, ist die große Herausforderung in den kommenden Tagen. Denn im siebten und letzten Härtest war dem DEB-Team anzusehen, dass es in der Konstellation mit elf hinzugestoßenen Spielern nur knapp zweieinhalb Tage zusammengearbeitet hatte.

Der Schwenninger Alexander Karachun (40.), Stefan Loibl (56.) und Dominik Bittner (58./Empty Net), die am Montag alle für die WM nominiert wurden, trafen in der ausverkauften Helios Arena für die DEB-Auswahl. Brian Lebler (29.) hatte Österreich in Führung gebracht.

„Da wollen wir ein entscheidender Faktor sein in den kommenden Spielen. Wir haben ganz viel Talent in beiden Powerplay-Reihen“, sagte Seider, der neben Torhüter Philipp Grubauer und Tim Stützle einer von drei NHL-Legionären im Kader ist: „Unser Überzahlspiel war auf einem guten Weg, die Abstimmung aber noch nicht ganz da.“

DEB-Team muss bei Eishockey-WM auf Kahun verzichten

Am Montag wurde an dieser Baustelle nicht direkt weitergearbeitet. Söderholm gab seinem Team trainingsfrei, bevor am Dienstag um 14 Uhr in Stuttgart der Flieger nach Helsinki startet - mit sieben Spielern von Meister Eisbären Berlin und Vizechampion Red Bull München, die ihre Finalserie erst am Mittwoch beendet hatten.