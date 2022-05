Match IQ und FC Bayern Campus kooperieren: Event- und Sportberatungs-Agentur unterstützt bei der Planung von Trainingslagern und Testspielen der Nachwuchs-Teams des deutschen Rekordmeisters

Der neue Kooperationsvertrag sieht vor, dass die Match IQ als beratende Agentur für die Testspiele und Trainingslager der FCB-Juniorenmannschaften agiert. Zum Aufgabenbereich gehört insbesondere die Organisation und Planung für die U19, U17 und die FC Bayern Amateure. Die FC Bayern Amateure, Bindeglied zwischen Nachwuchs und Profiteam, werden aktuell von Martin Demichelis trainiert und spielen in der Regionalliga Bayern. Die U19 und die U17 spielen in der A- beziehungsweise B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest. Auch Beratungsleistungen für FCB-Nachwuchsteams der U16 und jüngerer Jahrgänge sind Bestandteil der Kooperation.

Mit dem FC Bayern München hat Match IQ bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet, unter anderem beim „Audi Football Summit“ im vergangenen Juli: Match IQ fungierte damals als Veranstalter der Partien des FCB in der Allianz Arena gegen Ajax Amsterdam und den SSC Neapel.

Nicholas MacGowan von Holstein, Gründer und Geschäftsführer Match IQ GmbH: „Wir haben in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Projekte nicht nur für die Profimannschaft des FC Bayerns umgesetzt, sondern auch für die Münchner Juniorenteams. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die nun geschlossene, feste Kooperation mit dem FC Bayern Campus. Der FC Bayern ist einer der erfolgreichsten und professionellsten Klubs der Welt – und wir werden in diese Partnerschaft all unsere Erfahrung und Leidenschaft einbringen.“