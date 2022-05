1. FC Kaiserslautern: Wirrwarr um Miroslav Klose wegen Schalke-Gerücht?

Es brennt, am Betzenberg!

Nach SPORT1 -Informationen ist das Gerücht zwar haltlos, allerdings soll unter anderem dieses Thema zum großen Wirrwarr um Miroslav Klose geführt haben, das am Montag für großes Aufsehen in Fußball-Deutschland gesorgt hat.

Schalke-Gerücht einer der Auslöser für Klose-Plan

Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen hatte das die Runde machende Schalke-Gerücht vor dem Auswärtsspiel des Klubs gegen Wehen Wiesbaden am 22. April ebenfalls erreicht.

Wie SPORT1 erfahren hatte, standen Antwerpen und sein Co-Trainer Frank Döpper am Montagmorgen kurz vor dem Rauswurf. Dieser wurde allerdings in letzter Instanz vereitelt.

„Dieser Trainer ist das Herz der Mannschaft. Wir haben den Weg als Mannschaft zusammen mit Ante angefangen und zusammen endet der auch. Das werden die zwei wichtigsten Spiele in unserem Leben und da haben wir dem Verein und den Menschen etwas zurückzuzahlen. Aber nur mit diesem Trainer“, stellte sich FCK-Profi René Klingenburg bei SPORT1 hinter seinen Chef.

Antwerpen hatte den damals abstiegsgefährdeten FCK im Februar 2021 als Cheftrainer übernommen, erst vom Abstieg bewahrt und jetzt in die Relegation geführt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, beinhaltet aber eine Klausel für eine automatische Verlängerung bei einem Aufstieg.

Am 20. und 24. Mai trifft der FCK in der Relegation auf Dynamo Dresden. Stand jetzt mit Antwerpen an der Seitenlinie.