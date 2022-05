Boxen: Ex-Champion Pacquiao scheitert bei Präsidentschaftswahl

Der 43-Jährige kam bei der Wahl nur auf 6,8 Prozent der Stimmen und landete damit weit hinter dem klaren Sieger Ferdinand Marcos Junior und dem Zweitplatzierten Leni Robredo. Schon in den Umfragen vor der Abstimmung war Pacquiao abgeschlagen gewesen.

Ein sportliches Comeback hatte er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP im Vorfeld der Wahl auch im Falle einer Niederlage ausgeschlossen: „Ich werde 43 Jahre alt, also ist es für mich genug. Ich bin fertig“, sagte der fünffache Familienvater im November.

In seiner 26 Jahre langen Profilaufbahn (62 Siege in 72 Kämpfen) wurde Pacquiao in acht verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister.