Borussia Mönchengladbach: Aretz rückt in Geschäftsführung auf

Markus Aretz rückt bei Borussia Mönchengladbach in die Geschäftsführung auf - und bringt reichlich Medienerfahrung mit.

Markus Aretz rückt bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in die Geschäftsführung auf. Das gab der fünfmalige deutsche Meister am Dienstag bekannt.

„Mit diesen Personalentscheidungen nehmen wir notwendige Neubesetzungen in der Vereinsführung vor und stellen uns breiter auf“, sagte Königs.

Und fügte an: „Wir freuen uns, dass wir in Stefan Stegemann einen langjährigen Partner und Freund der Borussia für die Mitarbeit im Präsidium gewinnen und in Markus Aretz einen leitenden Mitarbeiter des Klubs mit großer Erfahrung auf dem wichtigen Feld der Kommunikation im Fußball zur Geschäftsführung hinzunehmen können.“