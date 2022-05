NBA: Ausgleich für Celtics - Theis ohne Punkt

Trotz einer unglücklichen Vorstellung des deutschen Basketball-Nationalspielers Daniel Theis ist den Boston Celtics in der NBA der Play-off-Ausgleich gegen die Milwaukee Bucks gelungen. Beim 116:108 blieb Theis erneut ohne Punkt, er traf keinen seiner insgesamt sieben Wurfversuche. In der Viertelfinalserie nach dem Modus best of seven steht es 2:2.