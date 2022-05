DFL-Chefin Hopfen eröffnet SportsInnovation in Düsseldorf

Donata Hopfen, Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung, eröffnet am Mittwoch die zweitägige SportsInnovation 2022 in Düsseldorf.

Donata Hopfen, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL), eröffnet am Mittwoch in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf die zweitägige SportsInnovation 2022. Dies sei „ein einzigartiges Event, bei dem neueste Technologien bereits live erlebt und angewendet werden können. Wir freuen uns darauf, weltweit führende Unternehmen und Vertreter aus Sporttechnologie, Klubs, Ligen und Medienunternehmen begrüßen zu dürfen, um gemeinsam die Zukunft unserer Branche zu gestalten“, sagte Hopfen.