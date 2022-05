Klopp über nahenden Haaland-Wechsel zu City: „Neue Maßstäbe“

Klopp hatte erst Ende April seinen Vertrag an der Anfield Road bis 2026 verlängert. Dies habe er getan, beteuerte der frühere Dortmunder Meistertrainer, "in dem Wissen, dass City nicht aufhören würde, sich zu entwickeln."

Er schaue nicht so sehr auf den Rivalen, vielmehr "geht es um uns und darum, was wir daraus machen können". Es gebe "so viele Möglichkeiten und so viele verschiedene Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen, und wir müssen nur einen davon finden. Das ist natürlich möglich, und wir können das schaffen", sagte Klopp.