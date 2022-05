469 Bundesligaspiele: Wörns wird 50

Der 66-malige Fußball-Nationalspieler Christian Wörns vollendet am Dienstag sein 50. Lebensjahr.

Für Deutschland bei WM und EM

Er bestritt insgesamt 469 Bundesligapartien in seiner aktiven Laufbahn. 1998/1999 stand der Defensivspezialist in Diensten von Paris St. Germain.

Für die DFB-Auswahl bestritt er die EM-Endrunden 1992 in Schweden und 2004 in Portugal sowie die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich.