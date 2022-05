2. Bundesliga: S04-Ikone fordert Terodde zur WM

Schalke-Legende Olaf Thon würde Aufstiegsheld Simon Terodde zur WM in Katar mitnehmen. Auch Maik Franz lobt in den höchsten Tönen.

„Er hat durch seine vielen Tore in der 2. Liga gezeigt, dass er erstligatauglich ist. Hansi Flick sollte durchaus darüber nachdenken, ob Simon Terodde zur WM fährt. Einen solchen Spieler sehe ich in Deutschland weit und breit nicht“, sagte der Weltmeister von 1990 in der Sport1-Sendung „Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“. (Thon über künftigen Schalke-Coach)