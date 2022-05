FC Bayern: Die Zahlen zum Mazraoui-Deal! Das soll der neue Abwehrmann verdienen

Der FC Bayern bastelt an seinem Kader für die neue Saison. Der erste Neuzugang: Noussair Mazraoui. Wann geht der Transfer offiziell über die Bühne? Und welches Gehalt winkt dem Rechtsverteidiger?

Mazraoui, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, wird aller Voraussicht nach am Mittwoch beim letzten Saison-Heimspiel gegen den SC Heerenveen von den Ajax-Fans verabschiedet. Sollte sich der Tabellenführer der Eredivisie mit einem Sieg zum Meister krönen, könnte es schnell gehen in Sachen Transfer-Vollzug. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)