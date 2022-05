Tennis: Shapovalov mit Ausraster in Rom - "Haltet eure Fresse!"

Der Kanadier Dennis Shapovalov ist bei seinem Erstrundenmatch beim ATP-Masters in Rom mal wieder negativ aufgefallen. Dabei sorgt eine Aktion gegen die Zuschauer für Aufruhr.

Zum Auftakt des ATP-Masters in Rom hat Denis Shapovalov einen Sieg gefeiert.

Gegen den Italiener Lorenzo Sonego siegte er in der ersten Runde mit 7:6 (7:5), 3:6 und 6:3. Der Kanadier schrieb bei dem Match aber nicht nur positive Schlagzeilen, sondern leistete sich wieder mal einen Aussetzer.

Er diskutierte sehr heftig mit Richard Haigh und kassierte einen Punktabzug, da er zum zweiten Mal unerlaubterweise auf die andere Seite des Courts gegangen war. „Ich tue nichts Unsportliches - wie kannst du mir da einen Punkt abziehen“, schrie Shapovalov in die Richtung vom Stuhlschiedsrichter und ließ den Supervisor rufen.

Shapovalov beleidigt Publikum in Rom

Das gefiel Shapovalov so gar nicht. In Richtung der Zuschauer brüllte er „Shut the f*** up!“ (Übersetzung: „Haltet eure Fresse!“). Auch im weiteren Spielverlauf regte er sich immer wieder über das Publikum auf und wollte sogar einen Zuschauer entfernen lassen. Schiedsrichter Haigh ging darauf jedoch nicht ein.