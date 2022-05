Hertha BSC hätte den Abstieg verdient - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

In seiner SPORT1-Kolumne zieht Tobias Holtkamp ein knallhartes Fazit zur Alten Dame. Die Berliner dürften sich bei einem Abstieg nicht beschweren.

Aber ich finde schon, dass es Mannschaften gibt, oder eben Vereine, die es nach einer langen (und im Zweifel wirklich miesen) Saison noch ein bisschen mehr verdient haben als andere, dann auch mal eine Klasse tiefer anzutreten in Zukunft.

Der HSV hat sich, mittlerweile ja schon ein paar Bundesliga-Saisons her, beispielsweise echt nach Kräften und eben über Jahre darum beworben, in der 2. Liga mitspielen zu dürfen. Genauso Werder Bremen, 2019/20 und 2020/21. Also sollen sie es doch auch bekommen, denke ich dann oft. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)