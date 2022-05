WM-Quali-Spiel Brasilien - Argentinien wird wiederholt

Die ehemaligen Fußball-Weltmeister Brasilien und Argentinien müssen ihr im vergangenen Jahr abgebrochenes WM-Qualifikationsspiel wiederholen. Die Berufungskommission des Weltverbandes FIFA bestätigte am Montag eine entsprechende Entscheidung der Disziplinarkommission. Sportlich ist die Partie bedeutungslos, beide Mannschaften sind bereits für die WM-Endrunde am Jahresende in Katar qualifiziert.