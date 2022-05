Premier League: Haaland vor Wechsel zu Manchester City - Klopp reagiert

Er habe seinen Vertrag bei den Reds in dem Wissen verlängert, dass „Manchester City nicht aufhören wird, sich zu entwickeln“.

Es gehe nicht darum, „dass City bestimmt, ob wir glücklich sein können oder nicht, sondern es geht um uns und darum, was wir daraus machen können.“

Haaland absolvierte wohl Medizincheck

Nach SPORT1-Informationen hat der englische Topklub den BVB in der vergangenen Woche darüber in Kenntnis gesetzt, dass er die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro für Haaland ziehen werde. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)