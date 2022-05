Tennis: Angelique Kerber verliert auch in Rom in der ersten Runde

Bitteres Aus für Angelique Kerber: Beim WTA-Masters in Rom kassiert sie in der ersten Runde eine deutliche Niederlage.

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist auch beim WTA-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Mitte April in Stuttgart scheiterte Kerber ebenfalls auf Sand in Runde eins an Top-Ten-Spielerin Anett Kontaveit aus Estland, zuvor beim „fünften Major“ in Miami war die frühere Nummer eins Naomi Osaka (Japan) zum Auftakt eine Nummer zu groß gewesen für Kerber.