FC Bayern: "Frechheit, Amateuraktion"! Sandro Wagner mit scharfer Kritik an Tanguy Nianzou

Scharfe Kritik an den Bayern - und vor allem einem Defensivspieler.

Sandro Wagner ist mit dem FC Bayern nach dem Remis gegen den VfB Stuttgart hart ins Gericht gegangen. Der TV-Experte monierte beim 2:2 live am Mikrofon immer wieder die Defensivprobleme der Münchner, die einmal mehr zu viele gute Chancen zuließen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Im Zentrum der Kritik stand bei Wagner dabei vor allem das Verteidiger-Talent Tanguy Nianzou. Dieser hatte in der Startelf vor dem scheidenden Niklas Süle den Vorzug erhalten - konnte aber nicht überzeugen.

Unter anderem beim Führungstor der Stuttgarter sah der junge Franzose nicht gut aus. „Gerade als Innenverteidiger musst du da direkt draufgehen“, urteilte Wagner bei DAZN. Nianzou war an der Seitenlinie gegen Omar Marmoush nicht in den Zweikampf gekommen, der Stuttgarter konnte problemlos auf Sasa Kalajdzic ablegen.

Wagner schimpft über Nianzou und Davies

Der Patzer in der neunten Minute war dabei laut Wagner auch nicht der erste Fehler Nianzous in der Partie: „Nianzou, natürlich das zweite Mal eine Frechheit, wie er zum Ball geht“, meinte Wagner, der selbst einst für den FCB spielte. In Minute sechs hatte sich Nianzou bereits eine unnötige Gelbe Karte abgeholt, laut Wagner fürs Ball-Wegschlagen nach einem Foul. Der Kommentar des Ex-Profis dazu: „Absolute Amateuraktion.“