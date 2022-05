Dabo lebt den NFL-Traum: „Ich will Eindruck hinterlassen“

Anzeige

Der deutsche Cornerback Marcel Dabo lebt seinen Traum von der National Football League. „Mein einziges Ziel war, eine Chance in der NFL zu bekommen - das habe ich erreicht“, sagte der 22-Jährige, der über das International Player Pathway Program für nicht-amerikanische Football-Talente zu den Indianapolis Colts kam. „Ich will Eindruck hinterlassen und es ins Roster schaffen, so schnell es geht.“

Der Passverteidiger, aufgewachsen in Reutlingen, hatte die Saison 2021 bei Stuttgart Surge in der European League of Football gespielt. Sein Weg zu einem Einsatz in der nächsten Regular Season ist allerdings noch lang.

"Jetzt kommen sechs Wochen Mini-Camp für Rookies ab Donnerstag", berichtete Dabo, der in Kontakt mit dem früheren Colts-Profi Björn Werner steht. "Dann folgen das Trainingscamp und die Pre-Season." Teams, die Spieler aus dem IPPP aufnehmen, können in ihrem Practice Squad neben dem 53er-Kader einen Sonderplatz vorhalten.

Dabo hat nach dem Draft in der vergangenen Woche erfahren, dass er zu den Colts geht. Dort erwarten ihn Herausforderungen, die mit jenen in Stuttgart nicht zu vergleichen sind: "Das Training in den USA unterscheidet sich extrem vom deutschen Training. Ich muss mich jetzt sehr professionell verhalten."

Für Dabo heißt es daher, möglichst schnell möglichst viel zu lernen. "Wir müssen die Schemes und das Playbook kennenlernen - aber auch für mich ist es das erste Mini-Camp und daher Neuland", sagte er.