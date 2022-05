MLB: Max Kepler mit Minnesota Twins live im TV auf SPORT1 und im Stream

Zuletzt sorgte Kepler mit einer guten Leistung gegen die Oakland Athletics für den dritten Sieg in Folge . Nun steht die Serie gegen die Houston Astros an, bevor es zum Duell mit den Cleveland Guardians kommt.

SPORT1 ist am Sonntag, den 15. Mai, live dabei, wenn Kepler und Co. gegen die Guardians antreten. Los geht es im Free-TV und im kostenlosen Stream um 21.45 Uhr. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Partnerschaft zwischen SPORT1 und MLB umfasst auch ausgewählte Free-TV-Spiele

Im November vergangenen Jahres hat die Sport1 GmbH den Erwerb der plattformneutralen Verwertungsrechte an der Major League Baseball (MLB) in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die kommenden fünf Spielzeiten bis einschließlich 2026 bekanntgegeben – mit Exklusiv-Rechten für die lineare Abbildung im Pay- und Free-TV in Deutschland. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)

Auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ werden bis zu 150 Livespiele pro Saison übertragen, ausgewählte Partien gibt es ebenfalls mit deutschem Kommentar. Dazu gibt es auch das wöchentliche Highlight-Magazin „Plays of the Week“ im Programm. In kompakter Form wird auf die Höhepunkte der vergangenen MLB-Partien zurückgeblickt. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)