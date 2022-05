2. Liga: Sky vermeldet Rekordquote am Wochenende

Rekordquoten für Sky am vergangenen Samstag © FIRO/FIRO/SID

Der Pay-TV-Sender Sky hat am Wochenende in der 2. Fußball-Bundesliga eine Rekordquote verzeichnet. Die Sehbeteiligung lag insgesamt bei 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und bedeuteten zugleich einen Allzeitrekord.

Besonderes Interesse fand das Spätspiel am Samstagabend zwischen Schalke 04 und dem FC St. Pauli (3:2), womit die Königsblauen die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machten. Alleine diese Partie kam auf eine Sehbeteiligung von 783.000, was Bestwert für die Anstoßzeit 20.30 Uhr bedeutete.