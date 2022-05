Three-peat des Underdogs: Karmine Corp gewinnt die EU Masters!

LDLC OL legt vor - Karmine Corp zieht nach

Im ersten Game der Best-of-Five-Serie startete der französische Meister überzeugend. Nicht nur der erste Kill des Spiels ging auf das Konto von LDLC OL, sondern auch der erste richtig ernstzunehmende Teamfight rund um die 20. Minute ging mit 3:1 zugunsten des Favoriten aus. Das resultierte in den ersten kleinen Goldlead, den das Team im weiteren Spielverlauf in zwei Baron-Nasher-Buffs ummünzen konnte und Karmine Corps Nexus nach knapp 36 Minuten implodieren ließ. LDLC OL blieb damit auch im 13 Spiel ungeschlagen. Das 1:0 gegen KC sollte für die Lyoner aber das letzte gewonnene Match bei den diesjährigen Spring Split EU Masters bleiben.

In Spiel zwei drückte Karmine Corp schnell auf das Gaspedal. Die ersten drei Drachen gingen auf das Konto von Rekkles und Co. Veredelt wurde das ganze schon in Minute 25, als die Mountain Soul folgte. Dennoch blieb es bis dahin ein enges Spiel. Trotz der angesprochenen Drachenseele lag LDLC OL sowohl im Gold als auch in den Kills bis zu einem Teamfight in der 32. Minute vorne. Diesen gewann Karmine Corp aber mit 4:2 und konnte sich im Anschluss neben dem Elder Drake und dem Baron Buff auch den ersten Sieg in der Serie sichern.