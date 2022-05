NBA: Nikola Jokic laut Bericht erneut zu MVP gewählt

Der wertvollste Spieler der NBA-Saison steht offenbar fest. Der Sieger des Awards hat bereits in der vergangenen Spielzeit gewonnen.

Nikola Jokic ist angeblich erneut zum Most Valuable Player (MVP) der NBA-Saison gewählt worden. Das berichtet Insider Adrian Wojnarowski von ESPN . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Demnach hat sich der Center der Denver Nuggets in der Endauswahl gegen Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo durchgesetzt und damit zum zweiten Mal in Folge den Award abgestaubt. Mit der offiziellen Verkündung ist noch in dieser Woche zu rechnen.