BVB: Erling Haaland für "persönliche Angelegenheiten" freigestellt

Der Abschied von Erling Haaland von Borussia Dortmund nimmt Formen an. Der BVB stellt seinen Torjäger frei, um „persönliche Angelegenheiten zu regeln“.

„Die Spieler haben heute trainingsfrei, und wir haben Erling erlaubt, persönliche Angelegenheiten zu regeln“, teilte der BVB am Montagnachmittag auf SPORT1 -Nachfrage mit.

Worum es dabei geht, dürfte klar sein: Bereits am Vormittag hatte SPORT1 berichtet, dass der Transfer von Haaland zu Manchester City noch in dieser Woche offiziell verkündet werden soll .

Die Details zum Haaland-Deal mit ManCity

City hat den BVB in der vergangenen Woche darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Scheich-Klub die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro für den 21-Jährigen ziehen werde. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)