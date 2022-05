Diamond-League-Finale: Brüssel und Zürich wechseln sich ab

Anzeige

Das Finale der Diamond League findet von 2024 bis 2027 abwechselnd in Brüssel und Zürich statt.

Das Finale der Diamond League findet von 2024 bis 2027 abwechselnd in Brüssel und Zürich statt. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Auch in diesem Jahr (7./8. September) ist Zürich die letzte Station für die Leichtathletik-Elite, in der kommenden Saison ist Eugene/USA Gastgeber. 2023 geht das Abschlussevent erstmals nicht in Europa über die Bühne.

Brüssel ist 2024 und 2026 an der Reihe, Zürich 2025 und 2027. In Zürich wird es schon wie im Vorjahr Wettkämpfe im Stadion Letzigrund und auf dem Sechseläutenplatz geben. In Brüssel und Eugene treten die Teilnehmer jeweils nur im Stadion gegeneinander an.

