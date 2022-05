Bundesliga: Ex-Bundestrainer Joachim Löw lobt Trainer Christian Streich vom SC Freiburg in höchsten Tönen

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in höchsten Tönen gelobt.

„Den Christian schätze ich nicht nur als sehr kompetenten Trainer“, sagte Löw am Montag bei der Übergabe des DFB-Pokals vor dem Finale am 21. Mai in Berlin: „Ich schätze ihn vor allen Dingen als Menschen, der eben auch seine eigenen Werte, eine eigene Meinung hat.“