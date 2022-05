Felix Kroos vor erstem Spiel bei neuem Verein in der Bezirksliga

Felix Kroos steht vor seinem ersten Einsatz bei seinem neuen Verein. In der Bezirksliga will sich der Ex-Profi nicht nur fit halten, sondern auch Aufmerksamkeit für den Amateursport generieren.

Der 31-Jährige hatte mit seinen Bruder Felix Kroos von Real Madrid die „Felix Kroos Vereins-Challenge“ ins Leben gerufen. In ihrem Podcast Einfach mal Luppen suchten sie dabei einen neuen Verein für den Mittelfeldspieler, der in insgesamt 13 Jahren Profi-Fußball für Hansa Rostock (2008-2010), SV Werder Bremen (2010-2016) und den FC Union Berlin (2016-2020) gespielt hatte, ehe er bei Eintracht Braunschweig Schluss machte.

Auf dieser Position soll Kroos spielen

Sportvereine, so sagte er, seien „zu jeder Zeit ein wichtiger Bestandteil bei der Integration, dem sozialen Zusammenhalt und auch bei der Ablenkung von Sorgen und Nöten. Und dies wäre ohne die zehntausenden ehrenamtlichen Helfer:innen, die die Vereine am Laufen halten, nicht möglich. Daher wollen wir einen kleinen Beitrag leisten, und dem Amateursport ein bisschen mehr Rampenlicht verschaffen.“

Kroos wird am Sonntag nach den ersten Trainingseinheiten mit der Rückennummer 23 auflaufen. Eingeführt hat er sich bestens, sagt sein neuer Trainer Marlin Geisler: „Felix hat sich von Anfang an gut in die Mannschaft eingepasst und spielt seine Erfahrung und seine Führungsrolle sofort aus. Wir werden ihn auf seiner Lieblingsposition in der Schaltzentrale im Mittelfeld einsetzen und hoffen auf ein paar ‚geluppte‘ Zuckerpässe von ihm und ein paar messerscharfe Freistöße.“