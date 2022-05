Anzeige

FC Bayern: Salihamidzic betont "Grenze" bei Gnabry & deutet Statement-Transfer an

Das Duell der Super-Verfolger: Tradition oder Moderne?

Johannes Vehren, Kerry Hau

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic spricht nach dem Stuttgart-Spiel über die Zukunft des Rekordmeisters. Bei Serge Gnabry wird er deutlich.

Auch wenn die Saison des FC Bayern München so gut wie vorbei ist - die Füße hochlegen können die Bayern-Verantwortlichen noch lange nicht.

Auf die Kaderplaner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic wartet eine Menge Arbeit in den kommenden Wochen. Die erste Saison von Julian Nagelsmann, die nicht nur Höhen hatte, muss analysiert werden. Auch das Thema Neuzugänge ist und bleibt ein spannendes an der Säbener Straße.

Hierbei ist vor allem Salihamidzic gefordert. Der 45-Jährige nahm nach dem letzten Heimspiel der Münchner gegen den VfB Stuttgart (2:2) Stellung zu den wichtigsten Themen rund um den Rekordmeister. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Sportvorstand verriet den Stand der Planung, sprach auch über den Leistungsabfall des Teams in der Rückrunde. Auch zu den Personalien Leroy Sané, Serge Gnabry, Robert Lewandowski und Corentin Tolisso äußerte er sich.

Hasan Salihamidzic (Bayern-Sportvorstand) über…

... das Spiel: „Es war toll, die Meisterschale wieder mit den Fans feiern zu können und auch für den Trainer, für den es das erste Mal war. Das Spiel war nicht gut, wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit gute Aktionen nach vorne, hätten mehr Tore erzielen und den Sack zu machen müssen. Wir haben aber nicht so gut verteidigt und viele Chancen zugelassen. Unser Gegenpressing war nicht gut. Wir erwarten alle, dass wir die Spiele gewinnen und mehr Tore schießen. Wir sind schon ein paar Wochen Meister, das ist dann für die Spieler auch schwierig, aber wir wollen es seriös zu Ende spielen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gnabry-Poker: „Wir haben Grenzen“

... die Planung für die neue Saison: „Wir reden und analysieren viel. Wir probieren, aus unseren finanziellen Möglichkeiten das Beste zu machen. Wir haben schon einige Punkte, die uns nicht gut gefallen. Zum Beispiel, dass wir nicht gut verteidigen und nicht so stark im Gegenpressing sind. Uns zeichnet aus, dass wir aggressiv in die Spiele gehen und am Anfang schnell Tore erzielen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

... die Innenverteidigung nach dem Abgang von Niklas Süle: „Wir haben mit Lucas Hernández, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Tanguy Nianzou vier sehr gute Innenverteidiger und ich kenne keine Mannschaft, die vier solche Verteidiger in ihren Reihen hat. Ich glaube an unsere Mannschaft.“

... Gnabry: „Wir haben Grenzen und versuchen, für jeden Spieler das Beste zu bieten. Es liegt dann auch am Spieler, sich zu entscheiden. Der Junge ist top, ich mag ihn sehr gerne und wir würden ihn sehr gerne hierbehalten. Wir werden ihm keine Frist setzen. Wir haben viele Gespräche geführt und werden noch einige führen.“

... das künftige Niveau des FC Bayern: „Wir haben nicht unendlich viel Geld und haben schon einige Verträge verlängert. Wir versuchen, den deutschen Kern der Mannschaft zu behalten.“

Statement-Transfer beim FC Bayern? „Lasst euch überraschen“

... einen Statement-Transfer: „Lasst euch überraschen, aber wir müssen schauen, was möglich und was nicht möglich ist. Wir haben kreative Ideen, aber wir können uns darüber im Sommer unterhalten.“

... Lewandowski: „Wir werden weitere Gespräche führen und müssen gucken, was passiert.“

... Sané: „Wir glauben total an ihn, denn er hat großes Potenzial. Die letzten Wochen waren nicht so gut von ihm, aber das weiß er auch. Leroy ist ein guter Junge.“

Salihamidzic deutlich: „Das war nicht unser Anspruch“

... den Leistungsabfall in der Rückrunde: „Das ist eine gute Frage. Wir sind in der Hinrunde sehr gut gewesen, sind aus den Ferien gekommen und hatten dann einige Ausfälle zu verkraften. Wir hatten einen Stimmungsabfall, die Atmosphäre war nicht gut und wir sind nicht richtig in den Tritt gekommen. Wir haben es nicht geschafft, den Schalter umzulegen und das hat uns in der Rückrunde begleitet. Als wir wieder alle an Bord hatten, war ich zuversichtlich, dass wir es auch gegen Villarreal schaffen, aber haben es nicht hinbekommen, eine Topleistung abzuliefern – vor allem im Hinspiel. Das tut dann natürlich weh. Das war nicht unser Anspruch, das war nicht gut. Wir sind aber hungrig und das zeichnet diese Mannschaft aus. Ich habe oft mit dem Trainer gesprochen und wir lieben diese Jungs. Man muss sie lieben lernen und das haben wir.“

... die Attraktivität der Bundesliga in der Zukunft: „Es ist eine gute Frage, wie man sie attraktiver machen kann. Wir müssen daran arbeiten, dass wir attraktive Namen in der Liga behalten und das gilt nicht nur für den FC Bayern. Wir wissen aber, dass es nicht einfach ist in diesen Zeiten.“

... mögliche Verstärkungen: „Wir haben einen sehr guten Kern in der Mannschaft, aber man muss gucken, wie wir den Kader in der Breite verstärken können. Man darf nicht vergessen, dass wir in der nächsten Saison aufgrund der WM sehr häufig im Drei-Tages-Rhythmus spielen werden. Das wird sehr anspruchsvoll. Wir haben selbst sehr hohe Erwartungen an uns, aber wir müssen schauen, inwiefern wir sie umsetzen können.“

„Lasst euch überraschen“

... Tolisso: „Wir haben viele Gespräche miteinander geführt und ich habe mich zusammen mit ihm hingesetzt. Wir müssen schauen, wie die Situation sich entwickelt und wie unsere finanzielle Situation ist. Wir wissen, was er denkt und er weiß, was wir denken.“