Formel 1: Presse feiert Miami-Sieger Max Verstappen als "Quarterback aus Limburg"

Duell in Miami: "Dann schlägt er gnadenlos zu!"

Max Verstappen wird für seinen historischen Coup bei der F1-Premiere in Miami gefeiert. Lewis Hamilton gibt derweil Rätsel auf. Pressestimmen.

Das erste Formel-1-Rennen im Miami ist Geschichte. Auf dem neuen Kurs in der US-amerikanischen Metropole fuhr Max Verstappen seinen nächsten Saisonsieg ein.

SPORT1 hat internationale Pressestimmen zum Grand Prix in den USA zusammengestellt.

La Stampa: „Amerika segnet Red Bull: Der erste Grand Prix in Miami steht im Zeichen Verstappens. Leclerc hat nicht die Geschwindigkeit, Verstappen wird für Ferrari von Mal zu Mal bedrohlicher.“

ENGLAND

Guardian: „Max Verstappens Sieg zeigt mal wieder, auf welchem Level er agiert, wenn er ein Auto nach seinen Vorstellungen hat. Eine eiskalte Leistung an einem kochend heißen Nachmittag.“

Daily Mail: „Irgendwo in dieser glitzernden Show gab es auch ein halbwegs anständiges Rennen mit einem verdienten Sieger Max Verstappen. Lewis Hamilton begann und beendete es als Sechster - es war ein weiterer Beweis, dass der Mercedes selbst mit einem langjährigen Superman am Steuer nicht auf der Höhe ist.“

As: „Verstappen frisst beide Ferraris auf den Rennstrecke auf. Egal, was der WM-Stand sagt: In Miami hatte Mad Max das Sagen. Schumacher und Vettel crashen, die Schuld liegt eher beim Jüngeren.“