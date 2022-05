SPORT1 erzielt mit Schalker Aufstiegskrimi Saisonbestwert: 1,41 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen Match gegen St. Pauli und S04-Aufstieg SPORT1 erzielt mit Schalker Aufstiegskrimi Saisonbestwert: 1,41 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen Match gegen St. Pauli und S04-Aufstieg

970.000 Zuschauer:innen ab drei Jahren (Z3+) verfolgen im Schnitt das Topspiel der 2. Bundesliga Schalke gegen St. Pauli live auf SPORT1 im Free-TV

„Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ am heutigen Montag live ab 21:00 Uhr: Düsseldorf-Coach Daniel Thioune, Ex-Außenminister Heiko Maas und SPORT1 Kommentator Markus Höhner zu Gast

Ismaning, 9. Mai 2022 – Der FC Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück und elektrisiert beim 3:2-Sieg über den FC St. Pauli die Fans im Stadion und vor den TV-Bildschirmen: SPORT1 erzielt mit der Liveübertragung am Samstagabend den Saisonbestwert, 970.000 Zuschauer:innen (Z3+) sind im Schnitt und 1,41 Millionen (Z3+) in der Spitze dabei. Der Marktanteil bei Zuschauern Gesamt liegt bei 4,0 Prozent. In der jungen Zielgruppe der Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) sahen 160.000 Zuschauer das Livespiel mit Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner und Experte Maik Franz. Das entspricht einem sehr guten Marktanteil von 5,7 Prozent. Auch in der SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) erreicht SPORT1 mit 290.000 Zuschauern bei einem Marktanteil von 5,5 Prozent einen Topwert. Der Livestream des Spiels erzielte insgesamt rund 200.000 Aufrufe auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Im Nachlauf der Partie schalteten mehr als eine halbe Million Menschen, exakt 510.000 Zuschauer (Z3+), im Schnitt ein, der Marktanteil bei Zuschauern Gesamt beträgt 2,4 Prozent.

„Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ mit prominenten Gästen und allen Infos zum Aufstiegsrennen

SPORT1 begleitet die 2. Bundesliga neben der Rundumberichterstattung zum Livespiel über die ganze Woche im Free-TV und auf seinen digitalen Kanälen. Erstmals gibt es in dieser Saison mit „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ am Montagabend live ab 21:00 Uhr auch einen Talk speziell zur 2. Liga. Großes Thema heute Abend ist natürlich der Schalker Aufstieg und der Kampf um Platz 2 und den Relegationsrang. Moderator Hartwig Thöne und Co-Moderatorin Jana Wosnitza begrüßen im Studio den Trainer von Fortuna Düsseldorf Daniel Thioune. Mit dem 2:1-Erfolg gegen Darmstadt bescherte er Schalke die entscheidende Vorlage im Aufstiegsrennen, auch Thiounes Ex-Klub HSV profitierte und liegt jetzt auf Platz 3. Zudem ist der ehemalige Außenminister Heiko Maas, bekennender HSV-Anhänger, zu Gast. Auch SPORT1 Kommentator Markus Höhner ist Teil der Runde. Den Fußballtalk gibt es nach Sendungsende auch als Podcast zum Nachhören.

Passend zum Titel von „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ wurde auch die Aktion „SPORT1 & TruckScout24 Shirt-Charity“ ins Leben gerufen. Im Anschluss an jede Sendung gibt es das Trikot eines Zweitliga-Klubs zu ersteigern, das von den prominenten Studiogästen unterschrieben wird. Am Ende der laufenden Saison gehen die Erlöse an die Stiftung Deutsche Sporthilfe.

„Bundesliga Analyse“ mit Highlights der Sonntagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga

In der „Bundesliga Analyse“ gibt es am Montag ab 22:30 Uhr auch einen ausführlichen Rückblick auf die Sonntagsspiele der Bundesliga, unter anderem mit der Partie FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart, und der 2. Bundesliga, unter anderem mit dem Match Erzgebirge Aue gegen Werder Bremen. Jochen Stutzky führt durch die Sendung. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

