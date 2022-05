BVB: Erling Haaland wechselt zu Manchester City - die Details des Mega-Deals

In dieser Woche ist es soweit, die unendliche Haaland-Geschichte wird ein Ende finden!

Nach SPORT1-Informationen hat Manchester City den BVB in der vergangenen Woche darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Scheich-Klub die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro für Erling Haaland ziehen werde. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)